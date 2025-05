Música e leveza marcam evento de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes

FORTALEZA-CE, BRASIL, 18.05.2025: Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) / Crédito: FÁBIO LIMA

“Sei que muitas crianças já foram tocadas no corpo e têm medo de dizer para alguém, não se sentem confortáveis. Acho importante que elas saibam que tem alguém”, disse Clara, 12 anos, em evento de combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Com materiais informativos coloridos à mão, ela era uma das dezenas de crianças no Centro Cultural Belchior na tarde desse domingo, 18. Data marca o dia nacional de enfrentamento a esse tipo de abuso contra crianças.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora À Beira Mar, no Estoril, o espaço estava recheado de cores e sons diversos - música, risos e conversas. O tema delicado foi tratado com leveza e estandes de atividades posicionavam-se em frente a um palco no qual se apresentavam projetos musicais de jovens e adolescentes. Confira fotos do evento abrir (Foto: FÁBIO LIMA)FORTALEZA-CE, BRASIL, 18.05.2025: Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) (Foto: FÁBIO LIMA)FORTALEZA-CE, BRASIL, 18.05.2025: Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) (Foto: FÁBIO LIMA)FORTALEZA-CE, BRASIL, 18.05.2025: Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) (Foto: FÁBIO LIMA)FORTALEZA-CE, BRASIL, 18.05.2025: Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) (Foto: FÁBIO LIMA)FORTALEZA-CE, BRASIL, 18.05.2025: Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) (Foto: FÁBIO LIMA)FORTALEZA-CE, BRASIL, 18.05.2025: Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) (Foto: FÁBIO LIMA)FORTALEZA-CE, BRASIL, 18.05.2025: Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) (Foto: FÁBIO LIMA)FORTALEZA-CE, BRASIL, 18.05.2025: Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) (Foto: FÁBIO LIMA)FORTALEZA-CE, BRASIL, 18.05.2025: Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Um deles, o Batuquerê, é formado por crianças percussionistas, vestidas com trajes de cores jamaicanas. Animados, entoaram músicas como “criança não trabalha, criança dá trabalho” e geraram aplausos pela “desenvoltura” no palco. Depois, à reportagem, três delas relataram estar nervosos: “Você fica com medo de errar, mas a gente veio para se divertir”, disse Fabrício, 10 anos, junto dos colegas Leslie, 10 anos, e Vitor, 9 anos.

Excursões ao evento (e à praia) Grupos de uniforme eram vistos com frequência em meio à feira. Projetos organizaram excursões ao evento, como o "Jovens em Ação", do qual participa Clara, citada no início. O conjunto de 50 jovens do bairro Passaré realiza, dentre outras ações, apresentações de orientação contra violência a crianças e adolescentes. “Semana que vem vamos fazer um teatro de fantoches. Vou ser a narradora!”, disse a menina. Outro projeto, o "200 dias", levou meninos e meninas, jogadores de futebol, ao Estoril. As crianças ouvidas elogiaram a importância do evento, mas mostraram maior encanto com a praia. Vindos de longe, exploravam o espaço com os amigos.

“Já fomos na praia, já jogamos altinha, já fomos na pintura. Eu acho muito importante. Ainda queremos aproveitar mais as áreas, os lugares”, disseram Ana Julia, Alissa e Bia, todas de 13 anos, vindas dos bairros Conjunto Palmeiras e Santa Maria. Evento combate a violência sexual contra crianças e adolescentes O evento à Beira Mar, na verdade, integra um conjunto de ações realizadas ao longo do mês de maio. São organizadas pelo Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (DCA) em conjunto com diversos órgãos da sociedade civil, como o Governo do Estado e a Prefeitura de Fortaleza. “Esperamos que tenhamos uma sociedade mais conhecedora. Crianças e adolescentes mais conhecedoras dos seus direitos, que saibam onde denunciar. O objetivo é que saiamos com pessoas mais informadas e que possam também propagar essa informação”, disse Cecília Gois, membro da Comissão de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes do fórum DCA.