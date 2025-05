Empresa cearense de turismo é alvo de denúncia de crime contra o consumidor

Foto de apoio ilustrativo / Crédito: Samuel Setubal

A empresa cearense Holliday Viagens e Turismo está sendo acusada por clientes de cancelar viagens e não pagar o reembolso dos valores. A Polícia apura o caso como crime contra o consumidor. Agência diz enfrentar dificuldades e garante que trabalha para normalizar as operações e minimizar os transtornos causados. Leia também: O cientista que saiu da periferia de Fortaleza e cresceu por meio da educação



Além disso, eles contam que quando passa o prazo limite estipulado pela empresa para o ressarcimento, a mesma fica "incomunicável". Clientes também criaram um grupo no WhatsApp para reunir denúncias e alguns acionaram órgãos como a Polícia e o Procon Fortaleza, em busca de orientação e amparo legal. Procurada pelo O POVO, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que "a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) segue apurando uma denúncia de crime contra o consumidor, noticiada em janeiro de 2025, por meio de um Boletim de Ocorrência (BO), no bairro Messejana". "A PCCE reforça a importância da vítima comparecer presencialmente ao 6° Distrito Policial, unidade da PCCE responsável pelo caso, para prestar mais informações que possam auxiliar à investigação", destaca.

O POVO também procurou o Procon Fortaleza para saber se o órgão acompanha o caso. Até a publicação desta matéria, não foi enviado retorno para a reportagem. Consumidores relatam prejuízos e frustração com cancelamento Entre os clientes da empresa afetados está a consultora de vendas Nataly Maciel, 29 anos, que realizou a compra de uma viagem para celebrar o aniversário dela e do seu sobrinho, mas acabou se frustrando. "Comprei um pacote pra Salvador em 2024, pra viajar em fevereiro desse ano, foi desmarcado na semana da viagem. Deram 60 dias úteis (para devolver o valor pago), alegando que não teria a quantidade mínima (de ocupantes no ônibus), sendo que o pacote vendido eram as 'últimas vagas' para a viagem", relata.

"Estava tudo planejado com seis meses de antecedência (...) Foi decepcionante, principalmente por toda expectativa criada pra comemorar meu aniversário e também do meu sobrinho que é do mesmo mês, fiquei muito triste e chateada, não imaginava jamais que isso iria acontecer", desabafa. Caso parecido aconteceu com Roberta Roque, 31 anos. Ela comprou um pacote com a empresa em julho de 2023, com destino a Campos do Jordão. A viagem estava programada para ser realizada um ano depois, mas foi cancelada pela operadora próximo à data. Ainda hoje, a engenheira civil espera ser ressarcida. Ele fez a solicitação de reembolso em agosto de 2024 e, conforme empresa, deveria aguardar o prazo de até 90 dias úteis para receber estorno. Contudo, o pagamento não aconteceu. A operadora teria esboçado uma proposta de negociação, mas até o momento não houve acordo fechado ou resposta concreta sobre a situação.