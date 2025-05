Seca avança e atinge mais da metade do território cearense, aponta Monitor

As regiões mais impactadas estão concentradas nas áreas central e sul do Estado

De acordo com o levantamento divulgado na sexta-feira passada, 16, a área do território cearense sem registro de seca caiu de 80,04% em março para apenas 45,08% em abril.

A estiagem voltou a preocupar o Ceará . O mais recente boletim do Monitor de Secas, divulgado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), aponta uma piora significativa nos indicadores e o avanço da seca fraca no Estado.

Com isso, mais da metade do Estado passou a ser afetada pelo fenômeno climático.

A condição de seca fraca, que no mês anterior atingia 19,96% do estado, saltou para 54,92%. O relatório também registra, pela primeira vez desde dezembro de 2023, o retorno da seca moderada, que agora afeta 1,54% do território.

As regiões mais impactadas estão concentradas nas áreas central e sul do Ceará.

Conforme o Monitor, os efeitos da seca já podem ser sentidos em curto prazo, com impactos negativos no plantio, no desenvolvimento de culturas agrícolas e na alimentação de rebanhos, devido à redução da pastagem.