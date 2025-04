Facções atacaram empresas de internet em, ao menos, 19 bairros de Fortaleza e Caucaia

CARROS de empresas provedoras de internet foram incendiados / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Neste ano, ao menos, 12 bairros de Fortaleza e sete de Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza) registraram relatos de ameaças a empresas de internet praticadas por facções criminosas. É o que aponta levantamento do O POVO realizado com base em documentos da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e do Ministério Público do Estado (MPCE), assim como relatos de moradores e de fontes ligadas aos órgãos de segurança.

A maior parte dos ataques foi praticada por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV), mas O POVO também encontrou registros de ações realizadas pela Massa Carcerária e pela Guardiões do Estado (GDE).

As ações criminosas incluem danos às estruturas das empresas e ameaças a técnicos. Moradores também são coagidos a contratarem apenas serviços de provedoras “autorizadas” pelos criminosos. Além disso, em um período de menos de dois meses, ao menos, quatro carros de empresas de internet foram incendiados em bairros como Carlito Pamplona, Jacarecanga, Conjunto Metropolitano e Farias Brito. Foi neste último bairro que foi registrada a mais recente queima de veículo. No último dia 20 de março, um automóvel da Giga+ foi incendiado por criminosos ligados ao CV na rua Boa Viagem. Na ação, um adolescente teve queimaduras e foi apreendido. Demais suspeitos de envolvimento no crime não foram presos até a publicação desta matéria.



Como O POVO tem mostrado, algumas dessas ações criminosas são comandadas diretamente do Rio de Janeiro (RJ), onde estão escondidos algumas das principais lideranças do CV. Conforme trabalho investigativo da Delegacia Regional de Canindé, partiu de José Mário Pires Magalhães, conhecido como ZM, que está no RJ, a ordem para extorquir empresas de internet em Canindé. Situação semelhante ocorre em Caucaia, onde os faccionados Luan Lima da Costa e Jederson Gomes de Oliveira, dupla que está refugiada no RJ, são suspeitos de realizar as extorsões a partir de mensagens de telefone em bairros como Conjunto Metropolitano.



Na quinta-feira passada, 27, a Secretaria da Segurança Publica e Defesa Social (SSPDS) divulgou que 40 suspeitos de envolvimento em ataques a provedores de internet foram presos em todo o Estado. “Nenhuma ação criminosa ficará sem uma resposta de investigação e de ação operacional”, declarou na ocasião o secretário Roberto Sá. “Estamos trabalhando com todas as forças nessa coalizão do bem, contra esses grupos criminosos. Solicitamos aqui o apoio da população com informações, via Disque-Denúncia 181. Não toleraremos o crime aqui no Ceará. Se insistirem nessa empreitada, serão identificados um a um e presos”. No domingo, 30 de março, a Brisanet anunciou ter perdido 2 mil clientes diante dos ataques criminosos. Outras empresas decidiram encerrar as atividades, como foi o caso da GPX Telecom.