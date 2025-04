Homem torna-se réu por morte de subtenente da PM na Barra do Ceará

A 5ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza tornou, nesta segunda-feira, 31, Dênis Alves de Almeida Filho, de 31 anos, réu pelo assassinato do subtenente da Polícia Militar do Ceará (PM-CE) Francisco Nazareno Moura Lopes, de 54 anos — crime ocorrido em 16 de setembro de 2024 no bairro Barra do Ceará.

A investigação da 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) identificou que Dênis é integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV).