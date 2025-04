Homem de 33 anos é morto a tiros em rua da Cidade dos Funcionários, em Fortaleza

Homem de 33 anos foi morto por disparos de arma de fogo em uma via pública do bairro Cidade dos Funcionários / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Um homicídio foi registrado na manhã desta segunda-feira, 31, no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza. Um homem de 33 anos foi morto por disparos de arma de fogo em via pública. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem possuía antecedentes criminais por dois crimes de tráfico de drogas. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) ainda investiga as circunstâncias do homicídio.