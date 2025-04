Elmano promete "punição exemplar" a quem praticar violência contra a mulher

A nova unidade, a 11ª do tipo no Estado, compõe uma rede de 49 equipamentos destinados à proteção das mulheres no Ceará / Crédito: Gabriele Félix / O POVO

“Nós precisamos superar essa chaga que temos na nossa sociedade e passarmos a conviver numa sociedade que não pratique violência contra as mulheres”, afirmou o governador do Ceará, Elmano de Freitas, durante a solenidade de inauguração da 2ª Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza. A solenidade de entrega da nova delegacia aconteceu nesta segunda-feira, 31, no bairro Papicu, em Fortaleza. A nova unidade, a 11ª do tipo no Estado, compõe uma rede de 49 equipamentos destinados à proteção das mulheres no Ceará.

“As delegadas, investigadores da nossa Polícia Civil, vão atuar para poder, de maneira muito célere, de maneira muito profissional, poder entregar à Justiça àqueles que pratiquem violência contra as mulheres (...) onde tiver uma mulher vítima de violência, nós iremos atuar para protegê-la”, declarou. Entre os serviços que serão ofertados na 2ª DDM, estão: registro de boletim de ocorrência, requerimento de medidas protetivas de urgência, instauração de inquéritos policiais, prisões e atendimento psicossocial da Secretaria das Mulheres, com psicóloga e assistente social, contando com orientação, acolhimento e informação do enfrentamento à violência e da promoção da autonomia econômica. LEIA MAIS| Estupro: o que fazer após ser vitima do crime

O secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, ressaltou a importância da inauguração da nova unidade para o reforço da proteção às vítimas. “Geograficamente, a gente tá mais próximos a uma parcela da população e dessas mulheres que tinham que se deslocar até a Casa da Mulher Brasileira. Sabemos que essas denúncias também poderiam ser feitas por telefone ou por e-mail, mas é muito importante a proximidade física para acolher imediatamente. Então, é mais um instrumento em defesa da mulher e também para reprimir esse tipo de violência, que é abominável na nossa sociedade”, afirmou. Durante o evento, o delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Márcio Gutiérrez, falou sobre o atendimento on-line para mulheres vítimas de crimes. O serviço pode ser acessado gratuitamente pelo site da Polícia Civil do Ceará.

“É um serviço que nós já lançamos, um serviço virtual. Então, a mulher pode entrar no site e lá pode solicitar uma medida protetiva de urgência sem mesmo realizar o Boletim de Ocorrência. É um serviço que expande ainda mais a nossa capilaridade”, explica. Governador defende a prevenção aos crimes de violência contra as mulheres A inauguração da 2ª DDM acontece um dia após o assassinato da influenciadora Beatriz dos Anjos, morta após ser enforcada com um cinto de segurança pelo ex-companheiro, Antônio Lício Morais, 24, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Sobre os crimes de violência contra à mulher, o governador destacou a importância da realização de um trabalho preventivo para evitar casos semelhantes. Para ele, é preciso atuar de maneira intensa para mudar a cultura e o comportamento masculino que estão por trás da prática desses atos.