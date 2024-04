Beach Park fecha parque aquático nesta sexta, 5, por problemas de energia

Outros serviços do complexo, como restaurante e resorts, devem funcionar normalmente. Clientes com visitas agendadas para esta sexta poderão remarcá-las

O Aqua Park do Beach Park, no Porto das Dunas, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, não terá atividades nesta sexta-feira, 5. Isso porque houve problemas no fornecimento de energia que “danificaram de forma significativa as instalações elétricas”.

No domingo, dia 7, a Enel enviou uma nota de atualização na qual ressalta que a rede elétrica da Enel ao redor do empreendimento não apresentou falhas e que "os trabalhos foram concluídos a 1:20 da manhã (da sexta pro sábado)".

"A empresa esclarece que mobilizou engenheiros e executivos da área comercial até o local e que está trabalhando, em conjunto com equipes do empreendimento, para verificar as instalações internas e normalizar o serviço o quanto antes", completa.

Em nota, a Enel Distribuição Ceará informa que uma falha causou o desligamento do fornecimento de energia no parque aquático.

"⁠Foi criado um grupo de trabalho para tratar da qualidade do fornecimento no local e das expansões futuras do empreendimento. Essa semana terá uma reunião para seguir com os próximos passos", informou a empresa.

Clientes poderão remarcar visitas ao Beach Park

Os clientes com ingressos agendados para esta sexta poderão remarcar as visitas ao parque aquático do Beach Park sem custos.

A empresa disponibiliza quaro canais para remarcação:

“Estamos comprometidos em resolver essas questões de forma eficiente e restabelecer o pleno funcionamento de todas as nossas atrações o mais rápido possível. Pedimos desculpas pelo transtorno e agradecemos a compreensão”, finaliza a nota do Beach Park.

Problema no Beach Park ocorre em meio à crise na Enel

O problema no Beach Park ocorre em meio aos questionamentos sobre a qualidade do serviço prestado pela Enel no Ceará.