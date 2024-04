Em meio à crise, Enel muda presidente no Ceará

No lugar de Márcia Sandra Roque, que exerceu a função por quase três anos, assume José Nunes de Almeida Neto, que antes exercia o cargo de diretor de relações institucionais da Enel no Brasil

Em novembro do ano passado, o grupo já havia anunciado a troca de comando das operações da companhia no Brasil. Saiu o italiano Nicola Cotugno e em seu lugar assumiu Antonio Scala, executivo com 18 anos de trajetória à frente de diversas áreas na Enel.

A Enel Distribuição Ceará está sob nova direção. O executivo José Nunes de Almeida Neto, que exercia o cargo de diretor de Relações Institucionais da Enel Brasil, assume a função de diretor-presidente da companhia no Estado no lugar de Márcia Sandra Roque. A mudança ocorre em meio aos questionamentos sobre a qualidade do serviço prestado pela companhia no Ceará e em São Paulo.

De acordo com comunicado, a mudança na direção da Enel Ceará está em linha com "a estratégia do Grupo de reforçar ainda mais a sua atuação e investimentos no segmento de distribuição". Márcia Sandra Roque, que desempenhou a função de presidente da Enel Ceará nos últimos quase três anos, segue no Grupo Enel, em outras funções.

Com 44 anos de experiência no setor elétrico, José Nunes é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Ceará (UFC), onde iniciou sua carreira profissional como professor de Engenharia Elétrica. Ocupou diversas posições no segmento de distribuição de energia no estado do Ceará, entre elas Superintendente de Distribuição de Fortaleza e Diretor de Operação.