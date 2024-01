Secretaria do Turismo cobra Enel após apagões no Réveillon: "Prejuízos"

Após reclamações de empresários do setor de turismo com diversos apagões nos destinos do litoral cearense durante o Réveillon, a titular da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur-CE), Yrwana Albuquerque, cobrou a Enel Ceará.

Segundo Yrwana, a falta de infraestrutura de energia nos destinos turísticos causou prejuízos e gerou má impressão entre os visitantes que escolheram o Ceará para passar o fim do ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Para um restaurante, a ausência de energia muitas vezes gera prejuízos com a perda de produtos. Continuamos cobrando, temos uma CPI junto com os deputados e estamos focados para que a companhia elétrica entregue o que é desejado."