Conselho de consumidores da Enel manifesta indignação com falta de energia durante chuvas no CE

O Conselho de Consumidores da Enel Distribuição Ceará (Conerge) manifestou nessa quarta-feira, 29, indignação com a falta de distribuição de energia elétrica durante as chuvas registradas entre segunda, 27, e terça-feira, 28, no Ceará. Cerca de 80 municípios registraram precipitações no Estado, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Em Fortaleza, pelo menos quatro bairros sofreram com a falta de energia no período, com problemas de instabilidade em residências e semáforos. Foram eles: Parangaba, Parquelândia, Maraponga e Luciano Cavalcante. O Conerge também destacou solidariedade com os clientes que ficaram sem energia no Estado.

De acordo com o presidente da Conerge, Erildo Pontes, o Conselho está tratando de demandas pontuais junto à ouvidoria da Enel. A empresa diz que “a demora no atendimento se deve à falta de equipes para atender às inúmeras demandas”.