Elmano cobra Enel Ceará por mais investimentos no Estado

O processo de venda da operação da empresa no Ceará, iniciado em 2022 e suspenso em novembro de 2023 , segundo Elmano, “gerou uma redução de investimentos da Enel no Ceará, seja na manutenção, seja em algo novo que o Ceará precisa”.

Em primeira visita ao Ceará neste março, o novo presidente da Enel Brasil, Antônio Scala , prometeu investir em novas conexões, subestações e linhas de alta tensão no Estado . Ao O POVO , Scala afirmou que em 2023 a empresa fez o investimento de maior volume no Estado, com cerca de R$ 1,57 bilhão.

“Temos escolas, postos de saúde, nós tivemos melhoria de leito de UTI neonatal em Fortaleza que tive que alugar gerador porque não tinha ligação da Enel... Então, o que estamos exigindo da Enel é que ela apresente um plano de investimento no estado do Ceará muito superior ao que ela fez no último período ”, afirma o chefe do executivo do Estado.

Até 2026, a Enel deve investir US$ 3,6 bilhões (quase R$ 17,9 bilhões) no País, conforme o presidente. No entanto, ele não detalhou quanto desse valor será destinado ao Ceará.

“Claramente, uma das maiores prioridades que nós temos aqui no Ceará é ampliar a quantidade de conexões, mas também vamos continuar investindo para melhorar a qualidade do fornecimento em todas as áreas. Temos um plano de construir novas subestações, de fortalecimento e ampliação das subestações existentes e também de construção de novas linhas de alta tensão”, destacou Scala.



As declarações ocorrem em meio a denúncias de quedas de energia diárias em bairros de Fortaleza e em outros municípios do Interior. Conforme o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon) Fortaleza, a Enel é a empresa mais reclamada pelos consumidores no Estado, ocupando o primeiro lugar no ranking há três anos.