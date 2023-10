Guaramiranga tem número igual de homens e mulheres; veja cada cidade

Dados do Censo 2022 divulgados nesta sexta, 27, pelo IBGE fornecem indicadores sobre o sexo da população. No Ceará, Guaramiranga registra número igual de homens e mulheres

Guaramiranga, a 99,5 quilômetros da capital cearense, tem o mesmo número de homens e mulheres: 2.827. O dado é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que divulga nesta sexta-feira, 27, informações sobre idade e sexo da população brasileira, conforme o recenseamento de 2022.

O município é o único do Ceará com números iguais. Das 184 cidades cearenses, 124 têm mais mulheres do que homens. A prevalência também é registrada no Brasil, que tem 104,5 milhões de mulheres e 98,5 milhões de homens — seis milhões a mais de pessoas do sexo feminino.

Em todas as grandes regiões do País, as mulheres são maioria, pela primeira vez em cinco décadas. Faltava apenas a Região Norte para consolidar a tendência histórica de predominância feminina no recenseamento.