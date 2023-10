Censo 2022: população de idosos do Ceará aumenta 42% em 12 anos

A população com 65 anos ou mais aumentou 42% no Ceará entre 2010 e 2022. De acordo com os dados do Censo Demográfico, o Estado registrava 642.736 pessoas nessa faixa etária na pesquisa de 2010 e, após 12 anos, o Estado registra 912.559 idosos. Nesta sexta-feira, 27, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga informações sobre a idade e o sexo da população conforme o recenseamento de 2022.

Além do aumento no número de idosos, os dados do Censo mostram que o Ceará tem menos pessoas de 0 a 14 anos do que em 2010. A faixa etária, que tinha 2.188.543 pessoas, apresentou uma diminuição de 17%, registrando 1.802.435 crianças e adolescentes em 2022.

De acordo com o IBGE, as duas faixas etárias são utilizadas para calcular o índice de envelhecimento da população. Esse índice é composto pela proporção do número de idosos a cada 100 crianças e adolescentes até 14 anos. Quanto maior o número do indicador, mais envelhecida está a população.