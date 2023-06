Censo 2022: Fortaleza supera Salvador e se torna a quarta cidade mais populosa do Brasil

Fortaleza passou a ser a quarta cidade mais populosa do Brasil, de acordo com o Censo Demográfico 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2010, data da última pesquisa censitária nacional, a Capital tinha 2.452.185 habitantes e ocupava a quinta posição do ranking.

Censo 2022: o novo desenho da população do Ceará

No novo censo, que teve os primeiros dados divulgados nesta quarta-feira, 28, Fortaleza aparece com 2.428.678 habitantes. Apesar da diminuição de 1% do valor registrado em 2010, a Capital ultrapassou Salvador. Isso ocorreu porque a capital baiana teve uma diminuição de 9,6% na população residente, computando 2.418.005 pessoas em 2022.

São Paulo (SP) continua sendo a cidade mais populosa do Brasil, com 11.451.245 residentes. Ela é seguida pelo Rio de Janeiro (RJ), com 6.211.423, e Brasília (DF), com 2.817.068. A capital do Brasil, que ocupava a quarta posição em 2010, também ultrapassou Salvador.

O Censo também divulgou dados sobre as concentrações urbanas do Brasil, que são agrupamentos de dois ou mais municípios com forte integração populacional. No Ceará, a maior concentração é na Região Metropolitana de Fortaleza.

Em 2010, a RMF somava 3.327.021 residentes. Já em 2022, o número subiu para 3.387.190. Da oitava posição, a região subiu um lugar e agora é a sétima maior do País.

Fortaleza tem mais de 1 milhão de domicílios

O número de domicílios de Fortaleza cresceu 32,6% em 12 anos. De 780.456 casas recenseadas em 2010, a Capital passou para 1.034.555 em 2022. O número é quase o dobro do registrado há 22 anos, no censo de 2000, quando Fortaleza tinha 525.991 domicílios.

Ao todo, o Brasil teve aumento de 34% na quantidade de domicílios. Segundo o Censo 2022, há 90.688.021 domicílios no País. Em 2010, o número era de 67.569.688 residências. O crescimento foi registrado em todos os estados e no Distrito Federal.

Censo Demográfico 2022

O Censo Demográfico é feito a cada década, no entanto, devido à pandemia de coronavírus, a edição de 2020 precisou ser adiada. A coleta de informações nos mais de 5.500 municípios brasileiros foi iniciada em agosto de 2022.

Nesta quarta-feira, 28, os primeiros resultados divulgados do Censo apresentam informações básicas sobre totais populacionais e de domicílios em nível nacional, das grandes regiões, unidades da federação, concentrações urbanas e municípios.