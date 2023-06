Censo 2022: número de domicílios vagos dobra no Ceará

O número de domicílios vagos no Ceará cresceu 104,1% entre 2010 e 2022, chegando a 587.000, conforme Censo Demográfico 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nessa quarta-feira, 28. São imóveis que estão sem moradores, e podem estar à venda ou para alugar. No Brasil, número de domicílios nessa categoria aumentou 87% no período, chegando a 11,4 milhões.

O município cearense de São João do Jaguaribe é o primeiro no ranking das cidades brasileiras com maior percentual de domicílios vagos, registrando taxa de 29,1%. O município de Poranga fica no 16º lugar no mesmo ranking, com 24,8% dos seus domicílios vagos.

Os particulares permanentes ocupados aumentaram 27,4% (de 2.369.811 para 3.019.203). Os particulares não ocupados incluem os vagos, já citados, e os de uso ocasional, cujo crescimento foi de 18,8%. Os de uso ocasional são ocupados parte do tempo, como uma segunda residência, a exemplo das casas de praia.

Guaramiranga (32,1%), Aquiraz (25,2%), Icapuí (20,4%), Beberibe (19,9%) e Paracuru (19,1%) são os cinco municípios cearenses com maior percentual de domicílios de uso ocasional.



Número de domicílios aumenta, mas média de moradores cai

O Ceará passou de um total de 2.774.125 domicílios em 2010, para 3.824.577 em 2022, o que representa um aumento de 37,9%. Por outro lado, a média de moradores por domicílio apresentou redução de 3,56 para 2,91 no período.

Os cinco municípios cearenses que registram maior quantidade de domicílios em 2022 são, respectivamente: Fortaleza (1.034.555, um aumento de 32,6%), Caucaia (160.119, incremento de 57,9%), Juazeiro do Norte (113.276, 50,2% de crescimento), Maracanaú (95.352, alta de 51,9%) e Sobral (84.238 domicílios, adição de 40,3%).

O município de Itaitinga mais que dobrou o número de domicílios entre 2010 e 2022. Foi registrado um crescimento de 125,1%, passando de 10.852 para 24.423 domicílios, o que coloca o município na 10ª posição no ranking nacional do crescimento no número de domicílios.



Veja classificação utilizada pelo IBGE

Os domicílios são classificados em dois grupos: particulares e coletivo.

Domicílio particular: moradia onde o relacionamento entre os ocupantes é ditado por laços de parentesco, de dependência doméstica ou por normas de convivência. O domicílio particular classifica-se em permanente ou improvisado ocupado. Dentre os particulares o domicílio pode ser considerado permanente ou improvisado.

Domicílio particular permanente: é o domicílio construído para servir exclusivamente à habitação e que, na data de referência, tinha a finalidade de servir de moradia a uma ou mais pessoas. Esse grupo se destrincha em ocupado, de uso ocasional e vago.

Domicílio ocupado: é o domicílio particular permanente ocupado, na data de referência, por moradores cujo relacionamento é ditado por laços de parentesco, dependência doméstica ou por normas de convivência.

é o domicílio particular permanente ocupado, na data de referência, por moradores cujo relacionamento é ditado por laços de parentesco, dependência doméstica ou por normas de convivência. Domicílio de uso ocasional: é o domicílio particular permanente que na data de referência servia ocasionalmente de moradia. Ou seja, são aqueles usados para descanso de fins de semana, férias ou outro fim, mesmo que, na data de referência, seus ocupantes ocasionais estivessem presentes.

é o domicílio particular permanente que na data de referência servia ocasionalmente de moradia. Ou seja, são aqueles usados para descanso de fins de semana, férias ou outro fim, mesmo que, na data de referência, seus ocupantes ocasionais estivessem presentes. Domicílio vago: é o domicílio particular permanente que não tinha morador na data de referência, mesmo que, posteriormente, durante o período da coleta, tivesse sido ocupado.