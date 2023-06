Censo 2022: cidade no Ceará tem maior taxa de domicílios vagos no Brasil

O município cearense de São João do Jaguaribe é o primeiro no ranking das cidades brasileiras com maior percentual de domicílios vagos, registrando taxa de 29,1%. O dado é do Censo Demográfico 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgado nessa quarta-feira, 28.



CONFIRA: Fortaleza supera Salvador e se torna a quarta cidade mais populosa do Brasil

Helder Rocha, chefe da Disseminação das Informações do IBGE, explica que em municípios com população abaixo de 10 mil habitantes, como São João do Jaguaribe, qualquer variável demográfica é bem sensível. "O município perdeu 2 mil habitantes. Houve uma emigração. As pessoas viviam lá e não vivem mais. Isso, em parte, explica o alto percentual de domicílios vagos. Mas precisamos de mais elementos, não só os demográficos, para entender por que houve isso", detalha.

O município de Poranga fica no 16º lugar no mesmo ranking, com 24,8% dos seus domicílios vagos. O Ceará passou de um total de 2.774.125 domicílios em 2010, para 3.824.577 em 2022, o que representa um aumento de 37,9%. Por outro lado, a média de moradores por domicílio apresentou redução de 3,56 para 2,91.

Dentre o total de domicílios, os permanentes ocupados aumentaram 27,4% e os não ocupados cresceram 99,6%. Dentre os domicílios não ocupados, os vagos aumentaram 104,1% e os deuso ocasional tiveram crescimento de 18,8%.

Censo 2022: veja população de cada município cearense

O IBGE explica que, de acordo com a metodologia adotada no recenseamento, quando o morador não era encontrado na primeira visita, o recenseador precisava retornar ao domicílio pelo menos outras quatro vezes, em dias e horários diferentes.

"Além disso, os recenseadores utilizavam várias estratégias para tentar encontrar os moradores, como acionar os vizinhos em busca de informações ou deixar folhas de recado na caixa de correio com aviso sobre a visita e informações de contato", conforme o órgão.

Veja classificação

Domicílio particular permanente - É o domicílio construído para servir exclusivamente à habitação e que, na data de referência, tinha a finalidade de servir de moradia a uma ou mais pessoas.

Domicílio de uso ocasional - É o domicílio particular permanente que na data de referência servia ocasionalmente de moradia. Ou seja, são aqueles usados para descanso de fins de semana, férias ou outro fim, mesmo que, na data de referência, seus ocupantes ocasionais estivessem presentes.

Domicílio vago - É o domicílio particular permanente que não tinha morador na data de referência, mesmo que, posteriormente, durante o período da coleta, tivesse sido ocupado.

Censo Demográfico 2022

O Censo Demográfico é feito a cada década, no entanto, devido à pandemia de coronavírus, a edição de 2020 precisou ser adiada. Em 2021, pesquisa foi adiada novamente por questões orçamentárias. A coleta de informações nos mais de 5.500 municípios brasileiros foi iniciada em agosto de 2022.

Nesta quarta-feira, 28, os primeiros resultados divulgados do Censo apresentam informações básicas sobre totais populacionais e de domicílios em nível nacional, das grandes regiões, unidades da federação, concentrações urbanas e municípios.