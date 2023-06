Censo 2022: População cresceu em mais da metade dos municípios cearenses

Dados do IBGE mostram ganho populacional em 61% das cidades do Estado. Maiores altas foram observadas na Região Metropolitana de Fortaleza

Mais da metade dos municípios cearenses registraram aumento populacional nos últimos 12 anos, conforme dados do Censo 2022 divulgados nesta quarta-feira, 28, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A pesquisa indica que houve crescimento no número de habitantes em 113 das 184 cidades do Estado, o equivalente a cerca de 61% do total.

De acordo com os dados, o maior ganho populacional ocorreu em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), onde o acréscimo foi de 80,50%. No Censo de 2010, a cidade tinha 35,8 mil moradores. O número saltou para 64,6 mil na pesquisa mais recente, finalizada em dezembro do ano passado.

Censo 2022: veja população de cada município cearense



Para o prefeito Marquinhos Tavares (sem partido), o crescimento do setor industrial e a abertura de grandes empresas na área de transporte e logística foram os fatores que mais contribuíram para esse aumento expressivo.

"O nosso município vem passando por um processo muito grande de desenvolvimento. Empresas estão se instalando e empregos estão sendo gerados, o que automaticamente atrai mais moradores. Além disso, devido à nossa localização estratégica, muitas pessoas estão migrando de Fortaleza para cá, por ser uma cidade mais calma, com maior qualidade de vida", destacou o gestor municipal de Itaitinga.

Também na RMF, Eusébio teve o segundo maior avanço habitacional. A quantidade de moradores saltou de 46 mil para 74,1 mil no intervalo em que os dois levantamentos foram realizados, resultando em crescimento de 61,12%. A cidade tem se destacado nos últimos anos pelo grande volume de investimentos no setor imobiliário, um dos principais fatores de indução populacional.

Mais distante da Capital, Jijoca de Jericoacoara, no Litoral Oeste, registrou o terceiro maior crescimento no número de moradores. De 2010 a 2022, o total de habitantes na cidade saltou de 17 mil para 25,5 mil. Conhecido pelas praias paradisíacas e paisagens naturais exuberantes, o município é um dos principais destinos turísticos do Ceará e fica situado a mais de 490 quilômetros de Fortaleza.

Guaramiranga (35,78%), no Maciço de Baturité, e Barbalha (35,63%), no Cariri, completam a lista das cinco cidades com maiores acréscimos populacionais. A menor variação foi registrada em Novo Oriente, situado nos Sertões de Crateús, onde o ganho no número de habitantes foi de 0,34%. Em situação oposta, outras 71 cidades tiveram redução habitacional, segundo indicou o IBGE.



Veja as cidades que tiveram aumento populacional

Itaitinga: 50%



Eusébio: 61,12%



Jijoca de Jericoacoara: 50,31%



Guaramiranga: 35,78%



Barbalha: 35,63%



Horizonte: 35,46%



Cruz: 31,80%



Pindoretama: 24,95%



São Gonçalo do Amarante: 23,08%



Paracuru: 22,30%



Frecheirinha: 20,20%



Tianguá: 18,31%



Fortim: 16,72%



Icapuí: 16,53%



Juazeiro do Norte: 14,48%



Barreira: 14,40%



Quixeramobim: 14,24%



Pacajus: 14,06%



Itarema:14,02%



Trairi: 13,60%



Porteiras: 13,21%



Brejo Santo: 13,05%



Itapipoca: 12,97%



Acaraú: 12,61%



Pacatuba: 12,36%



Maracanaú: 12,12%



Guaraciaba do Norte: 11,32%



Forquilha: 10,96%



Miraíma: 10,91%



Meruoca: 10,73%



Aquiraz: 10,48%



Morrinhos: 9,92%



Tauá: 9,88%



Cascavel: 9,80%



Caucaia: 9,29%



Penaforte: 9,07%



Viçosa do Ceará: 8,66%



Aracati: 8,61%



General Sampaio: 8,30%



Itatira: 8,10%



Nova Olinda: 8,02%



Crato: 7,92%



Sobral: 7,86%



São Benedito: 7,84%



Beberibe: 7,71%



Salitre: 7,64%



Quixeré: 7,53%



Amontada: 7,45%



Missão Velha: 7,43%



Piquet Carneiro: 7,43%



Paraipaba: 7,24%



Irauçuba: 7,13%



Massapê: 7,12%



Milhã: 6,98%



Tururu: 6,97%



Pentecoste: 6,82%



Uruoca: 6,70%



Groaíras: 6,67%



Chorozinho: 6,60%



Martinópole: 6,19%



Bela Cruz: 6,14%



Quixelô: 6,07%



Senador Sá: 5,98%



Limoeiro do Norte: 5,86%



Ararendá: 5,77%



Baturité: 5,69%



Alcântaras: 5,55%



Palhano: 5,41%



Tabuleiro do Norte: 4,96%



Catunda: 4,94%



Crateús: 4,91%



Granjeiro: 4,58%



Marco: 4,44%



Russas: 4,43%



Quixadá: 4,42%



Pires Ferreira: 3,82%



Antonina do Norte: 3,74%



Camocim: 3,60%



Pacujá: 3,16%



Ubajara: 3,08%



Redenção: 3,02%



Itaiçaba: 3,01%



Mauriti: 2,99%



Varjota: 2,91%



Solonópole: 2,91%



Carnaubal: 2,77%



Jardim: 2,71%



Monsenhor Tabosa: 2,66%



Jati: 2,62%



Ibicuitinga: 2,43%



Croatá: 2,41%



Moraújo: 2,30%



Santana do Acaraú: 2,28%



Uruburetama: 2,15%



Ipaporanga: 2,05%



Iracema: 2,03%



Ocara: 2,02%



Ipu: 1,95%



Tejuçuoca: 1,94%



Iguatu: 1,63%



Quiterianópolis: 1,47%



Várzea Alegre: 1,43%



Granja: 1,33%



Capistrano: 1,13%



Ibiapina: 0,66%



Aracoiaba: 0,64%



Barroquinha: 0,63%



Ipaumirim: 0,62%



Poranga: 0,53%



Guaiúba: 0,52%



Jucás: 0,48%



Parambu: 0,43%



Novo Oriente: 0,34%

Censo Demográfico 2022



O Censo Demográfico é feito a cada década, no entanto, devido à pandemia de coronavírus, a edição de 2020 precisou ser adiada. A coleta de informações nos mais de 5.500 municípios brasileiros foi iniciada em agosto de 2022.

Nesta quarta-feira, 28, os primeiros resultados divulgados do Censo apresentam informações básicas sobre totais populacionais e de domicílios em nível nacional, das grandes regiões, unidades da federação, concentrações urbanas e municípios.