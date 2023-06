Censo 2022: Itaitinga mais que dobrou número de domicílios em 12 anos

O município foi o terceiro que mais recebeu novos residentes no Ceará, em números absolutos

A cidade de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza, mais que dobrou o número de domicílios em 12 anos. O dado é do Censo Demográfico 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgado nesta quarta-feira, 28.

Em 2010, no último Censo, o município tinha 10.852 casas. Já em 2022, o número de domicílios aumentou para 24.423, que representa um incremento de 125,1%, segundo a pesquisa. A cidade foi a 10ª do Brasil em crescimento do número de domicílios.

A quantidade de residentes também aumentou. De 35.817 em 2010, a população aumentou para 64.648 em 12 anos. O município foi o terceiro que mais recebeu novos residentes nesse período no Ceará, ficando atrás apenas de Caucaia e Juazeiro do Norte.



Itaitinga foi a cidade cearense que teve a maior taxa de crescimento geométrico, que consiste no percentual de aumento médio anual de residentes em um espaço geográfico, com 5,47%.

Itaitinga faz parte da concentração urbana de Fortaleza, que são agrupamentos de dois ou mais municípios com forte integração populacional. Em 2010, a RMF somava 3.327.021 residentes. Já em 2022, o número subiu para 3.387.190. Da oitava posição, a região subiu um lugar e agora é a sétima maior do País.

Censo Demográfico 2022

O Censo Demográfico é feito a cada década, no entanto, devido à pandemia de coronavírus, a edição de 2020 precisou ser adiada. A coleta de informações nos mais de 5.500 municípios brasileiros foi iniciada em agosto de 2022.

Nesta quarta-feira, 28, os primeiros resultados divulgados do Censo apresentam informações básicas sobre totais populacionais e de domicílios em nível nacional, das grandes regiões, unidades da federação, concentrações urbanas e municípios.