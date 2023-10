Censo 2022: 124 cidades do Ceará têm mais mulheres que homens; veja quais são

Dos 184 municípios do Ceará, 124 têm mais mulheres do que homens. O dado é do Censo Demográfico de 2022, divulgado nesta sexta-feira, 27. A maior prevalência de mulheres também é registrada no Brasil, que tem 104,5 milhões de mulheres e 98,5 milhões de homens, ou seja, 6 milhões a mais de pessoas do sexo feminino.

A maior proporção de mulheres fica mais evidente na faixa etária a partir dos 25 anos. Na infância e juventude, os homens são maioria no Ceará. A tendência se repete nos dados do Brasil e em todas as regiões. Segundo o IBGE, essa incidência menor de pessoas do sexo masculino a partir da vida adulta ocorre devido às mortes por causas externas, como violência urbana e acidentes.

Veja a razão sexo de cada município do Ceará

Itaitinga é cidade com maior proporção de homens devido a presídios

O município de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza, tem a maior proporção de homens em relação a mulheres do Ceará. São 127,11 pessoas do sexo masculino a cada 100 do feminino. Essa disparidade ocorre devido a presença de 10 unidades prisionais na cidade.

As cidades do Brasil que tem a maior razão de sexo são aquelas com penitenciárias. Balbinos, no interior de São Paulo, tem 443,44 homens a cada 100 mulheres. No entanto, a população carcerária de homens é de 2.340. O número de detentos chega a ser maior do que o restante dos residentes do município.