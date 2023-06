Censo 2022: mais de um terço dos municípios do Ceará perdeu população

Mais de um terço dos municípios cearenses tiveram redução populacional entre 2010 e 2022, de acordo com dados do Censo divulgados nesta quarta-feira, 28, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os indicadores apontam que houve diminuição no número de habitantes em 71 das 184 cidades do Estado, o que corresponde a 38% do total.

O município de Catarina, na região dos Inhamuns, registrou a maior perda populacional em termos percentuais. O decréscimo foi de 45,36% em relação à edição anterior da pesquisa, em 2010. Nos 12 anos até o Censo mais recente, finalizado em dezembro do ano passado, a quantidade de moradores na cidade caiu de 18,7 mil para 10,2 mil.

A segunda maior perda de habitantes foi na cidade de São João do Jaguaribe, no Vale do Jaguaribe, cuja variação negativa ficou em 25,89%. No interstício de 12 anos em que as duas pesquisas foram realizadas, a população do município diminuiu de 7,9 mil para 5,8 mil moradores.

Localizada a 221 quilômetros de Fortaleza, a cidade apresenta indicadores preocupantes de violência, o que pode explicar a fuga populacional. Entre 2019 e 2021, por exemplo, foi o município brasileiro com a maior taxa média de mortes intencionais, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

Em terceiro lugar aparece o município de Caridade, no Norte do Estado, onde o número de moradores recuou de 20 mil para 16,3 mil, uma redução de 18,20%. Depois aparecem Tarrafas, no Cariri, com queda de 15,50%, e Palmácia, no Maciço do Baturité, onde o decréscimo foi de 14,69%.

Veja a lista das cidades que perderam habitantes



Catarina: -45,36%



São João do Jaguaribe: -25,89%



Caridade: -18,20%



Tarrafas: -15,50%



Palmácia: -14,69%



Potengi: -14,04%



Alto Santo: -13,47%



Aiuaba: -13,13%



São Luís do Curu: -12,24%



Acopiara: -12,11%



Saboeiro: -12,05%



Mombaça: -11,61%



Barro: -9,91%



Umari: -8,93%



Cedro: -8,90%



Acarape: -8,55%



Milagres: -8,53%



Cariús: -8,36%



Senador Pompeu: -8,32%



Graça: -8,29%



Paramoti: -8,17%



Orós: -8,01%



Mulungu: -7,98%



Hidrolândia: -7,61%



Ibaretama: -7,48%



Maranguape: -7,46%



Apuiarés: -7,41%



Umirim: -7,08%



Madalena: -6,59%



Independência: -6,06%



Santa Quitéria: -6,03%



Choró: -5,76%



Ereré: -5,35%



Baixio: -5,34%



Campos Sales: -5,17%



Coreaú: -4,56%



Reriutaba: -4,36%



Abaiara: -4,36%



Araripe: -4,36%



Icó: -4,33%



Itapiúna: -4,21%



Farias Brito: -4,16%



Pedra Branca: -4,07%



Itapajé: -3,98%



Boa Viagem: -3,98%



Cariré: -3,90%



Pacoti: -3,63%



Jaguaretama: -3,53%



Aurora: -3,47%



Assaré: -3,33%



Mucambo: -3,09%



Pereiro: -3,07%



Arneiroz: -2,89%



Ipueiras: -2,81%



Aratuba: 2,65%



Tamboril: -2,50%



Potiretama: -2,48%



Jaguaribe: -1,98%



Deputado Irapuan Pinheiro: -1,79%



Jaguaruana: -1,66%



Morada Nova: -1,36%



Santana do Cariri: -1,26%



Chaval: -1,21%



Altaneira: -1,08%



Fortaleza: -0,96%



Lavras da Mangabeira: -0,93%



Nova Russas: -0,86%



Banabuiú: -0,69%



Jaguaribara: -0,41%



Canindé: -0,40%



Caririaçu: -0,28%

Censo Demográfico 2022

O Censo Demográfico é feito a cada década, no entanto, devido à pandemia de coronavírus, a edição de 2020 precisou ser adiada. A coleta de informações nos mais de 5.500 municípios brasileiros foi iniciada em agosto de 2022.

Nesta quarta-feira, 28, os primeiros resultados divulgados do Censo apresentam informações básicas sobre totais populacionais e de domicílios em nível nacional, das grandes regiões, unidades da federação, concentrações urbanas e municípios.