Novo conflito entre facções se espalha no Ceará e desafia estratégias da Segurança Pública

Conflito entre fações existia em todo o Brasil, mas foi intenficado no Ceará com o surgimento da GDE Crédito: FERNANDA BARROS

O xadrez da Segurança Pública é uma partida infinita. Peças movidas anos atrás reaparecem no jogo, mexidas que pareciam ser a melhor decisão acabam se revelando equívocos depois. Um tabuleiro em movimento constante e imprevisível. O cenário de novo conflito de facções de 2023 era improvável em 2017, quando foram tomadas as decisões para conter os números de homicídios que chegaram ao recorde de 5.134 durante o ano, em razão de uma guerra entre facções para lotear territórios para a venda de drogas no Ceará. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Agosto é o mês com mais mortes violentas no Ceará, em 2023

Para além das ruas, o Sistema Penitenciário também foi dividido, para evitar as constantes rebeliões e matanças ocorridas naquele período. Já ao ingressar em alguma unidade prisional, o detento afirmava a qual facção pertencia ou simpatizava. Aqueles que diziam que não eram de nenhuma facção eram denominados “massa carcerária” e encaminhados para uma única penitenciária. A massa era neutra no conflito entre Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV), que existia em todo o Brasil, intensificado no Ceará pelo surgimento da facção Guardiões do Estado (GDE) e pela tentativa da Família do Norte (FDN) de expandir seu esquema criminoso aqui. Facção criminosa no Ceará: quais grupos atuam no Estado? Entenda

O chefe do CV no Ceará naquele momento era Max Miliano Machado da Silva, o ‘Pio’, preso no estado do Pará com 600Kg de cocaína e R$ 70 milhões. O prejuízo causado pela prisão terminou por gerar um dissidência dentro da própria facção e Francisco Cilas de Moura Araújo, o ‘Mago’, fundou uma nova organização, em Caucaia, denominada Comando da Laje. ‘Mago’ expandiu seu esquema quando rompeu com o CV e se aliou ao PCC para conseguir comprar uma quantidade maior de drogas, afirma um oficial da PM que trabalhou na área dos conflitos, mas preferiu não se identificar. “O Cilas lembrou daquela massa que estava na cadeia sem ser ligada a nenhuma facção e passou a persuadi-la. Quando ele conseguiu atrair aquelas pessoas, o Comando da Laje deixou de existir e passou a ser a facção Massa, que hoje é uma das maiores do Ceará”, afirmou o coronel. A Massa tenta conquistar os espaços deixados pela GDE, que perdeu expressão quando foi desmantelada e seus fundadores presos pela Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco). Além disso, busca se aliar ao PCC e protagoniza um conflito com o CV em vários pontos do Estado.

Um servidor da Polícia Civil, que investiga facções criminosas, afirma que atualmente o principal conflito que existe no Ceará é entre Massa e Comando Vermelho. “O PCC é uma facção considerada mais ‘seletiva’, por ter um sistema de organização maior. Eles se aproveitam dessas facções menores para vender droga em grandes quantidades e para encampar essas brigas por territórios, que envolvem muitas execuções. Foi isso que eles fizeram com a GDE e agora tentam fazer com a Massa. Trazem para perto para que eles comprem a briga e façam a arruaça”, afirmou. De acordo com ele, os últimos remanescentes do FDN no Ceará se aliaram ao CV, enquanto grande parte da GDE está migrando para a Massa.