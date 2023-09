Agosto é o mês com mais mortes violentas no Ceará, em 2023

Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), a cidade com mais mortes foi Caucaia , berço da Massa e com diversos pontos de confronto. Nos números computados pela SSPDS, ainda não aparecem o triplo homicídio, registrado no dia 10 de setembro, durante uma festa rave , na localidade de Barra Nova; nem a chacina registrada na madrugada de segunda-feira, 18, no bairro Mestre Antônio, que deixou quatro vítimas.

O mês de agosto foi o mais violento deste ano com 255 pessoas assassinadas, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). A Área Integrada de Segurança 3 foi a que registrou mais Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) na Capital . Nela estão bairros como Messejana e Ancuri, onde os confrontos entre Comando Vermelho (CV) e Massa estão aumentando.

“O triplo homicídio foi ordenado pelo CV para matar o pistoleiro da massa, conhecido como ‘Pipoca’. Estava se sentindo seguro pela facção e, mesmo ameaçado, foi para a festa. Integrantes do Comando Vermelho souberam da presença dele e o mataram. As outras duas pessoas não tinham nada a ver com o crime. A mulher morta estava, inclusive, trabalhando no local”, afirmou o oficial da PM.

Segundo o coronel, a chacina no bairro Mestre Antônio foi ordenada pela Massa, em uma ação contra integrantes da GDE. “Eles pularam o muro da casa e pegaram as pessoas que estavam lá de surpresa. Renderam e mataram esses quatro homens”, afirmou.

Como o líder da Massa, Cilas Araújo, está preso desde 2020 cabe ao número dois da facção gerenciar as atividades nas ruas. Conforme o oficial da PM, é Mardônio Maciel Vasconcelos que está ordenando as ofensivas da facção, na expansão dos territórios.

“Mardônio foi forte no CV quando o Max era o líder no Ceará, já tinha atuado junto ao Cilas em várias situações. Estava sumido da cena, exatamente para circular mais livremente, mas é um sujeito muito perigoso e que conhece de perto como esses conflitos se dão, porque ele já viveu aquela primeira parte”, ressalta.

Conflito atípico

Conforme os dados da SSPDS, a AIS 17 foi a segunda mais violenta do Interior, em agosto, ficando atrás somente da AIS 14. A área passa por um momento atípico, já que era uma das poucas do Estado que não tinham briga entre facções e agora Comando Vermelho e a Massa brigam para ocupar o vácuo em Itapipoca e cidades circunvizinhas.

A ausência das facções se devia a atuação do traficante Francisco Talvane Teixeira, que não permitia o avanço dos grupos na região. “O Talvane conseguiu por um tempo frear esses conflitos, porque ele monopolizava a região e tinha um certo respeito. Com a morte dele, as facções tentam ocupar esse vácuo e agora o conflito é mais intenso lá por esse motivo. É um dos principais pontos de conflito entre CV e Massa, no Interior”, pontua o oficial da PM.