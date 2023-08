Execuções na Beira Mar de Fortaleza teriam relação com briga de facções

As duas execuções na Beira Mar de Fortaleza, no domingo, 13, teriam relação com facções criminosas. A informação foi apurada pelo O POVO. Dois homens foram baleados e um deles morreu no local. O outro chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.



Os dois seriam integrantes de uma organização criminosa e teriam publicado imagens na Beira Mar. Integrantes do grupo rival reconheceram o local e foram até o ponto, onde realizaram vários disparos de arma de fogo.



Foram presos, em flagrante, Bezaliel Moreira, de 20 anos, com antecedentes criminais por roubo, e Leandro Avillas Oliveira Correia, de 23 anos.