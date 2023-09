Tentativa de chacina: testemunha descreve mortes em festa rave como "filme de terror"

Conforme a fonte, uma das primeiras situações que chamou a atenção de todos da festa foi a chegada repentina de vários policiais no evento. A princípio, a testemunha diz que imaginou se tratar de uma busca por entorpecentes, no entanto, a Polícia foi em busca de uma pessoa em específico. Era Jeferson Brendo Pereira da Silva, de 25 anos.

Após mais de uma semana, não há presos em relação ao caso e o clima é dor e de medo que novos casos como esse aconteçam. Entre as vítmas estava o alvo do crime, que teria sido motivado por guerra de facções, e duas pessoas vítimas de bala perdida, uma vendedora de bombons e um estudante.

Três pessoas foram mortas e outras saíram feridas durante uma festa rave , em Caucaia , na Região Metropolitana de Fortaleza. Para a fonte ouvida pelo O POVO , que testemunhou a ação, a situação parece se repetir todos os dias como lembranças. "Foi uma sensação horrível. Parece filme de terror", relata. Crime foi no último dia 10.

"Chegaram vários policiais enfileirados. Recolheram ele e depois ele voltou mais feliz que antes", disse. De acordo com a testemunha, Jeferson teria sido informado que estava decretado e procurado por outra facção e que havia ameaça de invasão no local para matá-lo. No entanto ele voltou para o evento colocando em risco a vida dele e de outras pessoas.

A fonte relata que todos da festa presenciaram essa situação, inclusive a organização. No entanto não retiraram o homem do evento. "Descobrimos, depois de tudo (crime), que havia uma ameaça de invasão da festa", comenta. A testemunha afirmou que talvez as vítimas não teriam morrido se soubessem o que estava prestes a acontecer.

"As pessoas atingidas estavam no meio da festa embaixo de uma tenda. Amigos meus viram um rapaz entrando pelos matos cheio de carrapicho. E depois escutamos os disparos. No momento após a execução, eles saíram correndo atirando para cima, eram dois rapazes e uma moça (os executores). E os rapazes ajudaram a moça a pular o muro para fugir", explica.

Para a testemunha, o alvo do crime estava em estado de vulnerabilidade, sob efeito de drogas. Disse também que o homem estava acompanhado de amigos, mas que não estavam no local durante a execução. Segundo a fonte, não houve uma revista minuciosa para entrar na festa.



A neta da vendedora que foi morta na rave concedeu entrevista ao O POVO e relatou toda situação que passou ao ver a avó, que trabalhava no local, vítima da ação de criminosos.

O caso

A organização do evento divulgou uma nota de pesar informando que a produção da festa After Explosion está "profundamente entristecida e abalada pelo trágico incidente que ocorreu durante a festa". Conforme o evento, todos os requisitos administrativos e legais são cumpridos para o funcionamento.