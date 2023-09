Agosto é mês com mais homicídios no Ceará desde julho de 2022

Agosto último foi o mês mais mais homicídios registrados no Ceará desde julho de 2022. Foram 255 crimes do tipo no mês passado. Recorde anterior, há um ano e um mês, foi de 257.

Aumento é observado após quinto mês consecutivo de redução no número de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs).

Os CVLIs reúnem homicídios doloso, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.