Tentativa de chacina em Caucaia: vítima em festa rave seria alvo após "mudar" de facção

Conforme a lista de antecedentes criminais obtida pelo O POVO , Jeferson respondia na Justiça por seis crimes de homicídio, além de organização criminosa. Ele residiu na Grande Messejana e no Barroso, conforme O POVO apurou. Uma mulher que trabalhava no local da festa também foi morta a tiros.

Vítima de tentativa chacina em Caucaia teria mudado de facção criminosa

De acordo com fonte policial, Jeferson seria do Comando Vermelho (CV) e passou a integrar a facção Massa, que se diz neutra. A saída dele da organização criminosa teria feito com que ele fosse "decretado", ou seja, marcado para ser morto por integrantes do CV.

A investigação aponta que os criminosos souberam que a vítima estava na festa rave por meio das redes sociais, foram até o local, pularam o muro e, em seguida, realizaram o disparo.

Houve tumulto e correria durante a rave. Após o ataque, o evento acabou, e as pessoas foram deslocadas para fora do espaço da festa. Na rua o clima era de medo, e os pais procuravam os filhos no evento.

Leia mais Homem é morto com cerca de 10 tiros em barraca de praia na Leste-Oeste