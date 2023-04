Ceará tem madrugada sem chuvas nesta quarta-feira, 19

Quase todo o Estado apresentou tempo seco nas primeiras horas do dia; previsão da Funceme é que haja chuva em todas as macrorregiões, mas de forma isolada

O começo desta quarta-feira, 19, foi de pouca chuva no Ceará. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Segundo dados de radar da Fundação, focos isolados de chuva atingiram diversos pontos do Estado. Em todos os casos, no entanto, a precipitação foi passageira e de pouca intensidade.

O cenário contrasta com os diversos dias de chuva intensa entre março e abril. Segundo a Funceme, porém, a situação pode mudar ainda hoje.

A previsão para o restante desta terça-feira é de céu variando entre parcialmente nublado e poucas nuvens em todas as macrorregiões do Ceará. A possibilidade de chuva no Estado inteiro é alta, mas as precipitações devem ser isoladas.

