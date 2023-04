Polícias Civil e Militar apreendem armamento em Alto Santo

A zona rural do município cearense de Alto Santo foi alvo de uma ação deflagrada nesse sábado, 15, que resultou em apreensões pela equipe da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), com o apoio da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Os policiais civis receberam uma denúncia anônima sobre a presença de indivíduos armados em imóvel da área rural de Alto Santo. Ao chegarem no endereço, localizaram um fuzil, espingardas, 150 munições de calibres variados, coletes balísticos e vestimentas camufladas.

O material - que ainda incluía 500 gramas de drogas, seis aparelhos celulares, lanternas, bonés e balanças de precisão - foi encaminhado para a Delegacia Regional de Russas, enquanto um procedimento sobre o fato foi instaurado na unidade policial.

O caso deve ser transferido para a Delegacia Municipal de São João do Jaguaribe, que seguirá as investigações para localizar os suspeitos já identificados. As informações são do portal da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Como denunciar?

Com o intuito de auxiliar as investigações policiais na obtenção de informações, a população pode realizar denúncias anônimas por meio do número da Delegacia Municipal de São João do Jaguaribe, em destaque a seguir: (88) 3424-3811.

O número 181, do Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) também apresenta outra opção ao público. Além disso, o contato pelo WhatsApp - (85) 3101-0181 - viabiliza denúncias feitas por mensagem, áudio, vídeo e fotografia.



