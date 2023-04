Jaguaruana amanhece com forte neblina neste domingo; veja vídeos

O município de Jaguaruana, localizado a 185 km de Fortaleza, amanheceu com forte neblina neste domingo, 16. O nevoeiro se formou por toda a cidade e foi registrado pelos moradores que acordaram cedo para acompanhar o fenômeno meteorológico.

Localizada no Vale do Jaguaribe, a neblina foi relatada em vários locais da cidade. O morador Dewmison Samuel registrou o evento às 5h30min e compartilhou que as nuvens cobriram diversas ruas do município. O fotógrafo também afirmou que o nevoeiro começou somente hoje, dia 16.

Conforme relatório da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Jaguaruana foi uma das 10 cidades do Ceará a ter o maior precipitação do dia. Registrando 51 milímetros, a chuva colaborou com a formação de neblina no início da manhã deste domingo.

Neblina em Jaguaruana: veja vídeos

Jaguaruana, município do sertão do Ceará, amanhece com forte neblina neste domingo.

Leia mais: https://t.co/gea4UMzIAd pic.twitter.com/VxezMMG6Rq — O POVO (@opovo) April 16, 2023

