Doze municípios cearenses superaram a média histórica de chuvas do ano; saiba quais

Em apenas quatro meses, 12 municípios cearenses já superaram a média histórica de chuvas esperada para este ano.

De acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o município de Nova Olinda, na região do Cariri, registrou o maior acumulado de chuvas do ano até o momento. A cidade somou 1085 milímetros até abril, com um desvio positivo de 25,1% em relação ao esperado para o ano (867.3).

Altaneira segue logo atrás, com 986.1 milímetros registrados, 13.7% a mais do normal (867.6). Outro município que também teve grandes acumulados de chuva e ultrapassou a média é Milhã, que registrou 804 milímetros e um desvio positivo de 9.3%.

Em março, a cidade foi atingida por chuvas intensas que alagaram ruas e deixaram famílias desalojadas.

Fortaleza é um dos municípios que ainda estão abaixo da média esperada para o ano. Até abril, a Capital tem o acumulado de 1074 milímetros, com 1444 milímetros esperados para este ano.

Veja quais municípios superaram a média histórica do ano:



Nova Olinda: 1085 milímetros - 867.3 - 25.1%

Altaneira: 986.1 milímetros - 13.7%

Miraíma: 836.8 milímetros - 12.2

Milhã: 804 milímetros - 9.3%

Uruburetama: 1145.9 - 8.3%

Boa Viagem: 692.4 - 7.4%

Irauçuba: 550.5 - 7%

Barreira: 843.4 - 4.1%

Ararendá: 753.1 - 3.8%

Ubajara: 1159.4 - 3.3%

Madalena: 622.8 - 2.3%

Chaval: 1015.9 - 0.4%

Quadra Chuvosa: 35 municípios ultrapassaram a média



Em relação à quadra chuvosa, 35 municípios superaram a média de precipitação esperada para o período entre fevereiro e maio, quadra chuvosa do Ceará.

O município de Porteiras registrou a maior média, com 610.7 milímetros e um desvio positivo de 26.5%. Após a cidade ser atingida por chuvas intensas em março e o riacho Oitis transbordar, algumas residências e comércios do município foram destruídos e uma cratera foi formada em uma das estradas da área.

As cidades de Miraíma, Uruburetama, Boa Viagem e Milhã também estão na lista de municípios que ultrapassaram o volume esperado e apresentam os maiores desvios.

De acordo com dados da Funceme, atualizados nesta terça-feira, 18, as chuvas registradas no Estado são de 538.5 milímetros, ainda em torno da média de 600.7 milímetros. No mês de março, o Ceará superou a média esperada para o período, com 300.1 milímetros observados e um desvio de 47.5%.

Municípios cearenses acima da média da quadra chuvosa

Porteiras: 610.7 milímetros - Desvio 26.5%

Miraíma: 757.3 milímetros - Desvio 23.7%

Uruburetama: 995.4 milímetros - Desvio 23%

Boa Viagem: 565.5 milímetros - Desvio 21.5%

Milhã: 665.6 milímetros - Desvio 20.3%

Ubajara: 1001.3 milímetros - Desvio 19.8%

Senador Pompeu: 682.6 milímetros - Desvio 19.6%

Madalena: 553.2 milímetros - Desvio 19.4%



Nova Olinda: 743 milímetros - Desvio 18%

Ararendá: 663 milímetros - Desvio 16.5%

Assaré: 585 milímetros - Desvio 16.2%

Altaneira: 720.3 milímetros - Desvio 15.4%

Ipaporanga: 623.7 milímetros - Desvio 14.9%

Piquet Carneiro: 609.1 milímetros - Desvio 13.7%

Banabuiú: 619 milímetros - Desvio 13.3%

Horizonte: 864.5 milímetros - Desvio 11.5%



Quixeramobim: 555.1 milímetros - Desvio 10.9%

Itapajé: 717.6 milímetros - Desvio 10.8%

Barreira: 723 milímetros - Desvio 9.6%



Irauçuba: 443.8 milímetros - Desvio 9.5%



Guaiúba: 904 milímetros - Desvio 9.5%

São Gonçalo do Amarante: 790.4 milímetros - Desvio 9.3%

Cascavel: 853 milímetros - Desvio 6.7%

Iracema: 645.5 milímetros - Desvio 5.1%

Russas: 597.5 milímetros - Desvio 4.6%

Monsenhor Tabosa: 542.8 milímetros - Desvio 4.6%

Crato: 727.6 milímetros - Desvio 3.9%

São Benedito: 772.5 milímetros - Desvio 3.3%

Itapipoca: 870.8 milímetros - Desvio 3.3%

Nova Russas: 626.8 milímetros - Desvio 2.8%

Mombaça: 516.8 milímetros - Desvio 2.5%

Varjota: 689.3 milímetros - Desvio 2.4%

Tururu: 741.6 milímetros - Desvio 1.6%

Santana do Acaraú: 698.4 milímetros - Desvio 1.6%

Pacoti: 907.1 - Desvio 0.1%



