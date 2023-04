Vacinação contra gripe: Ceará registra maior cobertura entre quatro regiões do Brasil

Dados foram retirados do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (PNI)

Com 340.743 mil doses aplicadas de vacina contra influenza, o Ceará registrou a maior cobertura vacinal entre os estados das regiões Nordeste, Sudeste, Norte e Centro-Oeste. Desse total de doses, 160 mil foram somente no "Dia D de Vacinação", que ocorreu no último sábado, 15.



Segundo Governo do Ceará, dados são do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI). Balanço faz comparativo do início da campanha, em 27 de março, até esta segunda-feira, 17.

