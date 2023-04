Gato sobe em torre de telefonia de 70 m e é resgatado por bombeiros em Maracanaú

Um gato que havia subido em uma torre de telefonia com 70 metros de altura foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) na noite dessa segunda-feira, 17 de abril, em Maracanaú, na microrregião de Fortaleza. O animal saiu ileso, segundo veterinária.



De acordo com o CBMCE, o gato teria subido na torre após se assustar com latidos de cães próximos e não teria conseguido descer. A prefeitura Secretaria do Bem-Estar Animal da Prefeitura Municipal de Maracanaú acionou os bombeiros para realizarem o resgate e providenciou um Vet Móvel para atendimento do animal.

Para a operação, que durou cerca de uma hora e meia, foram utilizados mosquetões, um cabo dinâmico de 100 metros e um laço enforcador. Após a retirada do animal, ele passou por uma avaliação veterinária que constatou que ele teria saído ileso.

