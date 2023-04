MST ocupa sede do Incra em Fortaleza e em outras duas capitais

Prédio no Ceará foi desocupado após negociação entre manifestantes e representantes do órgão federal

A sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) do Ceará, em Fortaleza, foi ocupada por integrantes do Movimento dos Sem Terra (MST), nesta segunda-feira, 17. Os manifestantes foram recebidos no começo da manhã pelo superintendente regional do órgão, Erivando Sousa, a quem apresentaram uma pauta de reivindicações em defesa da reforma agrária. O prédio foi desocupado ainda no fim da tarde, após diálogo entre os líderes do movimento e representantes do Instituto.

A ocupação faz parte do movimento "Abril Vermelho", iniciado nesta segunda-feira, 17, data que marca os 27 anos do massacre de Eldorado dos Carajás, no Paraná, em que 21 trabalhadores sem-terra foram mortos a tiros pela Polícia Militar. Além da mobilização em Fortaleza, sedes regionais do Incra também foram ocupadas em Belo Horizonte (MG) e Porto Alegre, segundo o Jornal Estado de São Paulo. Nas três cidades, o expediente foi cancelado devido aos protestos.

No domingo, 16, véspera da abertura do movimento, o MST anunciou a ocupação de uma área de preservação ambiental e de pesquisas genéticas da Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias (Embrapa Semiárido), em Pernambuco. O órgão federal chamou a ação de "inaceitável" em nota divulgada no seu site oficial, mas apagou o termo do texto minutos após a publicação original.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No segundo comunicado divulgado, a Embrapa usa um tom mais moderado e evita condenar o movimento. "O posicionamento da Embrapa é que as terras são patrimônio do governo brasileiro, produtivas e destinadas ao uso exclusivo da Embrapa Semiárido para o desenvolvimento de pesquisas e geração de tecnologias voltadas à melhoria da qualidade de vida de populações rurais".

Além da ação nos órgãos públicos, o MST ocupou sete fazendas privadas. Dessas, seis estão localizadas em Pernambuco e uma em Goiás. São elas: Engenho Cumbre, em Timbaúba (PE); Engenho Juliãozinho, em Timbaúba (PE); Engenho Pinheiro, Jaboatão dos Guararapes (PE); Barra do Algodão, em Tacaimbó (PE); Santa Terezinha, Caruaru (PE); Fazenda Boa Esperança, em Glória do Goitá (PE); e Engenho Barreirinha, em Goiânia GO).