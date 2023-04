Chuvas no Ceará devem continuar por mais dois dias; veja previsão

Os destaques até a metade desta semana são as regiões do Cariri, Sertão Central e Inhamuns

Chuvas nas macrorregiões devem continuar por mais dois dias; veja previsão do tempo

As chuvas devem se estender até esta quarta-feira, 19, nas macrorregiões do território cearense, é o que projeta o boletim mais recente divulgado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Ainda de acordo com a Funceme, nas últimas 24 horas, choveu em 149 dos 171 municípios do Estado. Dos 327 postos informados, 277 registraram acumulados de chuva.



O município de Santana do Acaraú, a 242,2 quilômetros de Fortaleza, teve a maior chuva do Ceará durante o período observado. A cidade registrou 93.6 milímetros (mm) até as 17h50min desta segunda-feira, 17.

Para o resto do dia, o céu pode variar entre parcialmente nublado a nublado com chuva em todas as macrorregiões.



Os destaques são as regiões do Cariri, da Faixa Litorânea, Ibiapaba e sul do Sertão Central e Inhamuns, que deverão concentrar os maiores acumulados de chuva, especialmente, entre a noite e madrugada.

Segundo a Funceme, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e áreas de instabilidades oriundas do leste do Nordeste irão influenciar as condições do tempo sobre o Estado até esta terça-feira, 18.



Nesta quarta-feira, 19, o céu pode variar entre parcialmente nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuva isolada em todas as macrorregiões. Na madrugada, os locais que podem ter novas observações passam a ser: a Faixa Litorânea, o Sertão Central e Inhamuns e Cariri.

No amanhecer, o Cariri sai de cena. Pela tarde e noite, as chuvas poderão se ampliar para todas as macrorregiões.



Previsão em Fortaleza e RMF

Em Fortaleza e Região Metropolitana (RMF), há possibilidade de chuva isolada somente no período da noite desta segunda, com céu variando de poucas nuvens a parcialmente nublado com alta possibilidade de chuva isolada.

E na terça-feira, 18, e quarta-feira, 19, a Capital deverá ter chuva na madrugada e manhã.

Confira as maiores chuvas das últimas 24 horas (17/04):

Santana do Acaraú (Posto Açude São Vicente): 93.6 mm



Miraíma (Posto Miraíma): 75 mm



Uiraponga (Posto Morada Nova): 70 mm



Itapipoca (Posto Itapipoca): 69 mm



Banabuiú (Posto Barra de Sitia): 61.5 mm



Granja (Posto Pessoa Anta): 60 mm



Aurora (Posto Ingazeira): 59.6 mm



Potengi (Posto Sítio Quenquelere): 54 mm



Itapipoca (Posto Arapari): 53.2 mm



Aiuaba (Posto Fazenda Nova): 53 mm



