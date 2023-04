Pires Ferreira registra a maior chuva do Ceará nas últimas 24h; veja previsão do tempo

O município de Pires Ferreira, a 297,1 quilômetros de Fortaleza, teve a maior chuva do Ceará nas últimas 24 horas. A cidade registrou 61.8 milímetros no período das 7 horas da segunda, 17, e as 7 horas desta terça-feira, 18.

De acordo com o boletim divulgado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu em mais de 80 municípios durante o período observado.

As cidades de Tianguá, Ipu e Ipaporanga também estão entre os municípios com os maiores registros de precipitação.

Confira as maiores chuvas das últimas 24h (18/04)



Pires Ferreira (Posto Pires Ferreira): 61.8 milímetros

Tianguá (Posto Tianguá): 39.6 milímetros

Ipu (Posto Sítio São João): 38 milímetros

Ipaporanga (Posto Ipaporanga): 37 milímetros

Ibiapina (Posto Sítio Pituba): 36 milímetros

Groaíras (Posto Capim 1): 30.3 milímetros

Ibiapina (Posto Ibiapina): 30 milímetros

Ibiapina (Posto Rancho Água Fria): 30 milímetros

Ipueiras (Posto Ipueiras): 29 milímetros



Jaguaribe (Posto Feiticeiro): 28 milímetros

Veja previsão no Ceará para os próximos dias



Na terça-feira, 18, o céu pode variar de nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva em todas as macrorregiões. Segundo a Funceme, as regiões do Cariri, da faixa litorânea, da Ibiapaba e do sul do Sertão Central e Inhamuns poderão concentrar os maiores acumulados de chuva.

Na quarta-feira, 19, e na quinta-feira, 20, o céu deverá variar de parcialmente nublado a poucas nuvens, com condições favoráveis de chuvas isoladas em todas as macrorregiões.



