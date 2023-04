Município de Farias Brito declara situação de emergência após fortes chuvas

Após fortes chuvas, a prefeitura de Farias Brito, a 458,4 km de Fortaleza, decretou situação de emergência na última terça-feira, 11. O documento considera ainda o quadro de enchentes do Rio Carius que banha todo o território do município, bem como a destruição de barragens e prejuízos ambientais e para a população. Agora, o decreto municipal aguarda apreciação dos governos Estadual e Federal.

Em nota enviada ao O POVO, a prefeitura informa que a gestão municipal está focada na realização de relatórios separados por pastas com todos os danos e perdas causados pelas chuvas. A medida visa garantir que o governo do Estado e a União possam tomar medidas necessárias para ajudar a cidade a se recuperar dos danos causados pelas enchentes.

O prefeito de Farias Brito, Deda Pereira (PDT), afirma que o município se encontra vulnerável por conta dos danos causados pelas chuvas. "As chuvas causaram estragos em muitas áreas do município, incluindo a destruição de casas, passagens molhadas e estradas. Precisamos da ajuda do governo do Estado e da União para superar esta situação difícil", diz no comunicado.

Caso seja apreciado, o decreto de situação de emergência permitirá que a cidade receba ajuda financeira e recursos para reparar os danos causados pelas enchentes, bem como garantir que os moradores afetados pelas chuvas recebam assistência.

Ainda conforme a prefeitura, a população está orientada a tomar as medidas necessárias para garantir sua segurança durante o período chuvoso. Entre elas, evitar áreas de risco e procurar abrigo em locais seguros.



