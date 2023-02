Ceará tem fortes chuvas no começo desta sexta-feira, 24

A quadra chuvosa segue no Ceará. Na madrugada desta sexta-feira, 24, houve precipitação na maior parte do Estado. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Segundo dados de radar da Fundação, quase todo o Ceará teve chuvas desde a meia-noite. A precipitação começou ainda na noite da quinta-feira, 23, e seguiu madrugada adentro.

Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), oscilações de energia foram relatadas em vários locais. Eusébio, e bairros da Capital como Conjunto Ceará, Joaquim Távora e Centro tiveram registros de queda de luz logo após o começo da chuva.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O município com mais chuvas no Ceará nesta madrugada foi Jaguaribe, na macrorregião Jaguaribana, com 81,2 mm registrados até as 6 horas. Crato, no Cariri, com 57 mm, também apresentou precipitação considerada alta.

Mais notícias do Ceará

Sobre o assunto Ceará tem 70 bases do CPRaio: 54 no Interior, 14 na RMF e duas em Fortaleza

Ceará tem previsão de chuvas para todas as macrorregiões até sábado, 25

Procura por peixe no Mercado de Juazeiro do Norte começa a aumentar

Recorde de raios: Ceará tem mais de 6 mil descargas elétricas; veja regiões mais atingidas

Raios e trovões: entenda os fenômenos elétricos que acontecem na atmosfera

Servidor público de Amontada morre eletrocutado após tentar ligar som

Ceará: aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 começa na segunda-feira, 27

Ceará tem risco médio para chuvas intensas

Tags