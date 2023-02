Ceará tem risco médio para chuvas intensas

Ceará apresenta risco médio para a ocorrência de chuvas intensas, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Previsão é para o período entre essa quarta, 22, e essa quinta, 23. Nos próximos dias, as chuvas podem variar entre fracas, moderadas e fortes em todas as macrorregiões do estado.



De acordo com a Funceme, na próxima quinta-feira, 23 de fevereiro, e sexta-feira, 24, o céu deve variar de nublado a parcialmente nublado no Ceará. Devem ocorrer chuvas no período da tarde e da noite no Maciço de Baturité, Litoral Norte, Litoral do Pecém, Cariri, Jaguaribana, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns.

Também há alta possibilidade de chuva nos turnos da tarde e noite desta quinta-feira e sexta-feira.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As chuvas são influenciadas pela proximidade com a Zona de Convergência Intertropical. No Ceará, o fenômeno é responsável pela formação de áreas de instabilidade e nuvens principalmente no sul do Sertão Central e Inhamuns.



Sobre o assunto CBMCE dá dicas para proteção dos banhistas cearenses

Hospital de Messejana atinge marca de 500 transplantes cardíacos realizados

Reserva hídrica: em um ano, Castanhão mais que dobra de volume

PRF restringe tráfego de caminhões nas BRs do Ceará nesta Quarta-feira de Cinzas

Carnaval: rodovias estaduais têm redução de 38% nos acidentes fatais

Tags