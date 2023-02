Ceará tem 70 bases do CPRaio: 54 no Interior, 14 na RMF e duas em Fortaleza

No interior do Estado, existem 54 bases, que começaram a ser implantadas em 2015 e, além destas, Fortaleza possui duas bases e a Região Metropolitana de Fortaleza conta com 14

O Ceará tem 70 bases do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio). A última, inaugurada nessa quinta-feira, 23, fica no município de Nova Russas.



“Essa equipe fará um trabalho muito importante que irá dar mais paz e tranquilidade aos cidadãos da cidade de Nova Russas. Aqui é mais uma etapa da ampliação do CPRaio no interior e, como já falamos, queremos que o CPRaio cubra 100% do território cearense e chegaremos lá”, disse o governador Elmano de Freitas.



No interior do Estado, existem 54 bases, que começaram a ser implantadas em 2015 e, além destas, Fortaleza possui duas bases e a Região Metropolitana de Fortaleza conta com 14. O intuito da nova base do Raio no município de Nova Russas é descentralizar as unidades para tornar mais ágil o atendimento às ocorrências.

Na unidade, 23 PMs estarão instalados, contando com 10 motocicletas e 1 viatura de 4 rodas. O secretário de Segurança Pública e Proteção Social, Samuel Elânio, ressaltou que a expansão é importante e, sobretudo, o trabalho das polícias militar e civil no Ceará.



“Essa nova base vai ser um grande aporte para a segurança de Nova Russas. E a cada ação de investimento na segurança, a SSPDS, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil vão continuar trabalhando de forma integrada para garantir a segurança pública da região”, destaca Samuel.

