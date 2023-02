Problema no fornecimento de energia elétrica foi registrado duas vezes em um intervalo de aproximadamente 20 minutos

Pouco antes da 0h desta sexta-feira, 24, diferentes bairros de Fortaleza e no município do Eusébio, na Região Metropolitana, houve relatos de oscilação no fornecimento de energia elétrica. Na avenida Domingos Olimpio, parte dos postes de iluminação estava desligada. Situação também identificada na avenida Bezerra de Menezes e nos bairros Conjunto Ceará e Centro.

A chuva do início desta sexta era prevista pela Funceme, quando se era esperado chuvas de intensidades forte e moderada, principalmente para a madrugada e manhã. A quinta-feira, 23, também começou com chuva e trovoadas. Choveu, entre 7h de quarta e 7h de ontem, em 150 municípios cearenses, com os maiores acumulados no Sertão Central.

Na quarta-feira, 22, o Ceará registrou ainda o recorde de raios: foram 6024 descargas elétricas. Desde janeiro, 85.240 raios caíram sobre o Ceará. O número corresponde a 46,5% do total de descargas elétricas de 2022 e quase supera as descargas registradas em 2021.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Cuidados dentro de casa durante tempestade:

Evitar o uso de aparelhos conectados à tomada, como celulares, tablets, ferro elétrico etc.;

Evitar uso de chuveiro ou torneira elétrica;

Evitar consertos de instalações elétricas;

Se possível, permanecer dentro de casa enquanto a tempestade durar.

Cuidados fora de casa durante tempestade:

Evitar contato com objetos metálicos, como cercas de arame, tubos metálicos e principalmente linhas telefônicas ou elétricas;



Evitar estar em locais como campos abertos, piscinas, lagos, praias, árvores isoladas, postes e locais elevados.

Sistema de Monitoramento e Alerta



Além de chuvas, ventos fortes, queimadas e descargas atmosféricas, o Sistema de Monitoramento e Alerta da Enel auxilia na verificação de possíveis ocorrências na rede da distribuidora. O trabalho é realizado 24 horas por dia a partir de satélite, com dados fornecidos em tempo real pelo Climatempo.



O sistema emite boletins diários sobre as condições meteorológicas de todo o Ceará e antecipa contingências no atendimento de emergência.