Recorde de raios: Ceará tem mais de 6 mil descargas elétricas; veja regiões mais atingidas

A última quarta-feira, 22 de fevereiro, registrou o recorde de raios no Ceará em 2023. Foram 6.024 descargas elétricas na atmosfera de todo o Estado.

Desde janeiro, 85.240 raios caíram sobre o Ceará. O número corresponde a 46,5% do total de descargas elétricas de 2022 e quase supera as descargas registradas em 2021.

Em 2021, o sistema contabilizou um total de 97.795 raios no Ceará. No ano passado, houve aumento de 87% no número de descargas atmosféricas em relação ao ano anterior, totalizando 183.428. Os dados, fechados até a manhã desta quinta-feira, 23, são do Sistema de Monitoramento e Alerta da Enel.

Segundo a distribuidora, o Centro-Sul (13.576 raios), o Cariri (13.083) e o Vale do Jaguaribe (10.552) são as macrorregiões mais atingidas neste ano.

Já os municípios mais atingidos são: Granja (5.543), Icó (3.079), Viçosa do Ceará (2.876), Morada Nova (2.226) e Aiuaba (1.988).

Cuidados dentro de casa durante tempestade:

Evitar o uso de aparelhos conectados à tomada, como celulares, tablets, ferro elétrico etc.;

Evitar uso de chuveiro ou torneira elétrica;

Evitar consertos de instalações elétricas;

Se possível, permanecer dentro de casa enquanto a tempestade durar.

Cuidados fora de casa durante tempestade:

Evitar contato com objetos metálicos, como cercas de arame, tubos metálicos e principalmente linhas telefônicas ou elétricas;

Evitar estar em locais como campos abertos, piscinas, lagos, praias, árvores isoladas, postes e locais elevados.

Sistema de Monitoramento e Alerta

Além de chuvas, ventos fortes, queimadas e descargas atmosféricas, o Sistema de Monitoramento e Alerta da Enel auxilia na verificação de possíveis ocorrências na rede da distribuidora. O trabalho é realizado 24 horas por dia a partir de satélite, com dados fornecidos em tempo real pelo Climatempo.

O sistema emite boletins diários sobre as condições meteorológicas de todo o Ceará e antecipa contingências no atendimento de emergência.

