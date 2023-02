Servidor público de Amontada morre eletrocutado após tentar ligar som

A Polícia Civil do Estado apura as circunstâncias da morte acidental

Um servidor público do município de Amontada (a 174,4 quilômetros de Fortaleza), identificado como Jonathan do Carmo Carnete, morreu eletrocutado nessa quarta-feira, 22, ao tentar ligar um aparelho de som.

A vítima de 30 anos chegou a ser encaminhada a uma unidade hospitalar, porém não resistiu.

Pelas redes sociais, a Prefeitura de Amontada lamentou a morte do servidor e prestou solidariedade aos familiares e amigos da vítima.

“É com extremo pesar que prestamos solidariedade à família enlutada pela perda irreparável do servidor público Jonathan do Carmo Carnete. Deixamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos”.



De acordo com nota divulgada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura as circunstâncias da morte acidental. Equipes da Polícia Militar (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) colheram informações para auxiliar na apuração.

O caso foi registrado na Delegacia Municipal de Amontada, unidade responsável pela investigação.

