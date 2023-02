Ceará: aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 começa na segunda-feira, 27

De acordo com informações do Governo do Estado, todos os municípios já receberam o imunobiológico

O Ceará deve começar mais uma etapa de imunização contra a Covid-19 na próxima segunda-feira, 27, aplicando a dose de reforço com a vacina bivalente da Pfizer nos grupos prioritários. De acordo com informações do Governo do Estado, todos os municípios já receberam o imunobiológico.

A aplicação da vacina deve funcionar conforme calendário de cada cidade. O cronograma de imunização está dividido em cinco fases, conforme definido pelo Ministério da Saúde (MS), "todas elas contemplarão pessoas a partir de 12 anos que fazem parte de grupos prioritários".

Na primeira etapa, podem se vacinar: indivíduos imunocomprometidos, acolhidos e trabalhadores em instituições de longa permanência, indígenas, ribeirinhos e quilombolas e idosos com 70 anos ou mais.

Durante a segunda fase, a campanha irá contemplar pessoas de 60 a 69 anos. Na terceira fase, o público-alvo são gestantes e puérperas. Profissionais da Saúde devem ser vacinados em seguida. Já na última fase "estão pessoas com deficiência permanente, adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional", conforme Governo.

Reforço bivalente



Para receber o reforço bivalente, "é preciso ter completado, pelo menos, o esquema primário de vacinação com as doses monovalentes (D1+D2)", respeitando o intervalo de quatro meses desde a última aplicação.

Além disso, quem for receber a dose extra precisa apresentar um "documento que comprove o pertencimento aos grupos prioritários". O cronograma das próximas etapas ainda deve ser divulgado pelo Ministério da Saúde.

