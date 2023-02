Ceará tem previsão de chuvas para todas as macrorregiões até sábado, 25

As chuvas possuem ligação com as áreas de instabilidade que estão próximas da Zona de Convergência Intertropical, que se encontra com banda dupla

O Ceará segue com previsão de chuva em todas as macrorregiões da noite desta quinta-feira, 23, até sábado, 25, segundo a previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos.

Para a noite desta quinta-feira, 23, o esperado são chuvas no início da noite para o Litoral do Pecém e para o fim da noite no Cariri. A tendência para as demais regiões é de chuva isolada. Para sexta-feira, 24, a previsão é que sejam registradas chuvas mais abrangentes em todas as regiões do Estado, com variação de intensidade entre moderada e forte.

As chuvas possuem ligação com as áreas de instabilidade que estão próximas da Zona de Convergência Intertropical. A previsão para os próximos dias ficou da seguinte maneira:

Quinta-Feira, 23 : Céu variando de poucas nuvens a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva no Cariri e no Litoral do Pecém. Nas demais regiões, com chuva isolada.

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

Noite: todas as macrorregiões.

Sexta-Feira, 24 : Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.



Sábado, 25: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões. As chuvas devem ocorrer nos seguintes períodos do dia:

Madrugada/início da manhã: Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité, Sertão Central e Inhamuns e no Cariri.

Tarde/início da noite: Litoral Norte, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns e Jaguaribana.

Fortaleza e Região Metropolitana

Para a Região Metropolitana de Fortaleza, a previsão é de chuvas passageiras e de intensidade fraca nesta quinta-feira, 23. Já na sexta, 24, são esperadas chuvas com intensidade variada entre moderada a forte, principalmente, na madrugada e manhã.

Assim, a previsão fica da seguinte forma:

Quinta-Feira, 23: No período da noite, céu variando de poucas nuvens a parcialmente nublado com alta possibilidade de chuva isolada.

Sexta-Feira, 24: Entre a madrugada e manhã, céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva . No período da tarde e noite, céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuva isolada.

Sábado, 26: Entre a madrugada e manhã, céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva . No período da tarde e noite, céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuva isolada.

A Funceme destaca que o aviso meteorológico de risco médio de chuvas intensas em todo o Ceará é válido para esta quinta-feira. As chuvas mais intensas já aconteceram, porém, ainda há condições de chuvas intensas no Cariri para o fim da noite, se estendendo até a madrugada, assim como em regiões do este do Ceará e norte da Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns.

