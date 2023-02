Procura por peixe no Mercado de Juazeiro do Norte começa a aumentar

Com o fim do período carnavalesco e início da Quaresma, muitas pessoas optam por diminuir o consumo de carne e acrescentar o peixe ao cardápio. Isso se dá pela adoção de costumes culturais, vindos principalmente dos cristãos, que praticam a abstinência em memória do sacrifício de Cristo.

Em Juazeiro do Norte, no Cariri, a movimentação no Mercado dos Peixes apresenta um aumento considerável neste período. Em entrevista à rádio CBN Cariri, a comerciante Carol Alves conta que a tendência é que as vendas melhorem porque o mercado, normalmente, é muito parado pela baixa procura do público.

“A tendência é chamar cliente pra cá, ter um preço bom, ter qualidade, ter atendimento”, conta.

Ela conta também que os principais tipos de peixes procurados pela população são tilápia, surubim, tambaqui, bacalhau, cavalinha e sardinha. Atualmente, o quilo da tilápia custa em média R$ 17,00, valor que deve aumentar. “Em outros locais o valor já é bem mais caro do que aqui”, pondera a comerciante.

E por conta dos preços elevados, é importante que o consumidor procure os melhores preços e locais de compra. O senhor Antônio Ferreira, que mora na cidade de Barbalha, foi a Juazeiro do Norte para comprar peixe. Ele conta que adquire tipos variados para garantir um preço menor e mais acessível.

“Sempre o peixe melhor no preço é o tilápia, é o tambaqui, tucunaré, outro peixe melhor é mais caro”, calcula. Seu Antônio diz que durante a Quaresma pretende incluir mais o peixe em seu cardápio.



