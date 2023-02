Raios e trovões: entenda os fenômenos elétricos que acontecem na atmosfera

Eletrificação acontece nas nuvens em alturas com temperaturas negativas. Interação entre as partículas de água solidificadas gera o raio e o deslocamento do raio gera o trovão

As chuvas que aconteceram no Ceará entre essa quarta-feira e esta quinta-feira, 23, trouxeram raios e trovões. Segundo a Enel, mais de 85 mil raios foram registrados no Estado somente em 2023. Os fenômenos atmosféricos chama a atenção; afinal, o que eles são?

"Raios são fenômenos elétricos que ocorrem na atmosfera. Aqui na nossa região, eles envolvem os processos de eletrificação nas nuvens durante tempestades", explica Evandro Anselmo, físico da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Ele acrescenta que raios acontecem também em tempestades de areia e em regiões vulcânicas.

O raio tem uma parte mais luminosa e uma parte sonora, os trovões. "A descarga elétrica cria um espaço vazio na atmosfera onde passa a corrente elétrica, e o ar colapsa e faz o barulho", detalha Anselmo. "É uma onda sonora a partir do deslocamento de ar que acontece. Quanto mais fortes as descargas elétricas, maior o barulho."

A eletrificação acontece quando se formam nuvens em regiões acima de 5 ou 6 quilômetros (km) de altura na atmosfera, onde as temperaturas são inferiores a zero grau Celsius. "Começa a glaciação das partículas de água. Essas partículas começam a congelar e a interação, o atrito entre elas gera os deslocamentos de elétrons que vão resultar no raio", diz o físico.

Ele chama a atenção para cuidados necessários durante as tempestades. "Quando cresce o gelo nas nuvens, elas vão eletrificando. Isso gera um campo eletrostático que acaba eletrizando metais que estejam embaixo das nuvens, em um raio de cerca de 10 km", completa. "Até que esse campo se intensifica o suficiente para disparar as descargas elétricas."

Cuidados dentro de casa durante tempestade:

Evitar o uso de aparelhos conectados à tomada, como celulares, tablets, ferro elétrico etc.;

Evitar uso de chuveiro ou torneira elétrica;

Evitar consertos de instalações elétricas;

Se possível, permanecer dentro de casa enquanto a tempestade durar.

Cuidados fora de casa durante tempestade:

Evitar contato com objetos metálicos, como cercas de arame, tubos metálicos e principalmente linhas telefônicas ou elétricas;

Evitar estar em locais como campos abertos, piscinas, lagos, praias, árvores isoladas, postes e locais elevados.

