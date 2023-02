Entre selvagens e pets, Bombeiros resgaram 901 animais em janeiro

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) divulgou nessa quinta-feira, 2, um balanço parcial do resgate de animais em 2023. Entre bichos domésticos e silvestres, a corporação atuou em mais de 900 salvamentos somente em janeiro.

Em números exatos, foram 901 operações do tipo em todo o Estado no primeiro mês do ano. Segundo o CBMCE, os bichos mais comuns nos casos foram cobras, gatos, cassacos, iguanas e raposas.

Os Bombeiros podem atuar no resgate de pets, se civis não conseguirem fazer o salvamento facilmente. Com animais silvestres, orienta-se que a corporação deve ser sempre acionada para resolver os casos. A população não deve tentar, por conta própria, lidar com bichos selvagens.

Se o resgate for em uma área pública, o Corpo de Bombeiros pode atuar prontamente. Para casos em imóveis privados, como casas, prédios ou empresas, é necessária autorização do responsável pelo local.

Resgates de animais pelos Bombeiros em janeiro de 2023

O POVO noticiou algumas das operações de salvamento de animais feitas pelo CBMCE no primeiro mês deste ano. Confira a lista abaixo:

Domingo, 1º de janeiro: Cadela é resgatada após ficar presa entre paredes de casa em Sobral

Sexta-feira, 6 de janeiro: Bombeiros resgatam filhote de gato que caiu em bueiro em Maracanaú

Sábado, 21 de janeiro: Bombeiros resgatam cachorro de cacimba em Iguatu

Segunda-feira, 30 de janeiro: Bombeiros regatam cadela que estava presa entre duas paredes em Itapipoca

Tipos de ações realizadas pelos Bombeiros

Além do combate a incêndios e resgate de animais, o Corpo de Bombeiros é o órgão a ser acionado para outros tipos de ocorrências. Veja algumas ações que podem ser feitas pela corporação:

Remoção de anéis e outras jóias presas no corpo de crianças e adultos - deve-se procurar primeiro uma Unidade de Saúde, que encaminhará aos Bombeiros caso necessário;

Salvar pessoas em afogamento, preferencialmente procurando os postos de guarda-vidas disponíveis nas praias;

Resolver casos de engasgos em bebês, crianças e adultos - agentes de qualquer órgão de segurança, além de profissionais de saúde, também podem ser acionados nestes casos;

Acidentes domésticos sem perigos urgentes à saúde, como membros presos em grades e portões;

Vazamentos de gás - ao notar o cheiro, caso a origem seja desconhecida ou não haja possibilidade de resolver com o fechamento do registro no botijão, deve-se chamar imediatamente os Bombeiros;

Desabamento de imóveis e deslizamento de terras, em parceria com a Defesa Civil;

Resgate de acidentes de trânsito complexos, juntamente ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Como os Bombeiros resgatam animais selvagens

Para bichos silvestres, a orientação dos Bombeiros é que a população mantenha distância imediatamente, e tente isolar o animal para que não fuja do local nem possa atacar humanos e animais domésticos. A corporação deve ser acionada para realizar o resgate.

O CBMCE tem unidades especializadas nestes casos. A corporação conta com com equipamentos para fazer a remoção segura de animais selvagens de diversas espécies.

Após a retirada do local, os bichos passam por uma avaliação de saúde. Caso estejam bem, são devolvidos à natureza em local distante de onde foi feito o resgate. Se houver ferimentos, os Bombeiros contatam profissionais de veterinária para que os animais passem por tratamento e se recuperem antes do retorno ao habitat.

Em situações de tráfico de animais, as forças de segurança devem ser acionadas. Para espécies nativas, o Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) é responsável, e pode solicitar apoio aos Bombeiros se necessário.

Bichos exóticos, como espécies vindas de outros países, ficam sob jurisdição da Polícia Federal (PF). Nestes casos, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama) auxilia com o salvamento.

