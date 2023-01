Polícia prende homem e apreende lagartos de outros países no aeroporto

Espécies da Austrália e do Sudoeste da Ásia foram encontradas pelos agentes. Munições e carregadores de armas também foram apreendidas

Um suspeito de traficar animais silvestres foi alvo de um mandado de busca e apreensão da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). A ação, realizada nesta segunda-feira, 30, aconteceu em decorrência do resultado de uma investigação tocada pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) e está inserida na esfera da Operação Fauna Livre III. Alguns dos animais eram de espécies pertencentes a outros países.

A prisão ocorreu no bairro Aeroporto, localizado na cidade de Fortaleza. Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por crime ambiental já havia sido homologado contra o suspeito. As investigações policiais apontam que o detido estaria implicado com tráfico interestadual de animal silvestre.

Durante a operação foram recolhidos vários lagartos da espécie Pogona, pertencente à fauna da Austrália, e um Gecko Leopardo, encontrado no Sudoeste da Ásia. Pássaros silvestres, como um Tucaninho da Serra, ameaçado de extinção, ainda foram encontrados pelos agentes. Munições e carregadores de armas também fazem parte do catálogo de apreensões.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Polícia Civil prende fornecedor de armas que abastece facção criminosa

Polícia Civil investiga desaparecimento de três jovens em Caucaia

Tags