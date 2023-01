Bombeiros regatam cadela que estava presa entre duas paredes em Itapipoca

A cadelinha foi encontrada por sua tutora entre as paredes de duas residências

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado para o resgate de uma cadela neste sábado, 28, em Itapipoca, a 139,9 km de Fortaleza. Ela foi encontrada por sua tutora, presa entre as paredes de suas residências. A ocorrência foi registrada no bairro Flores.



Com o acionamento feito por parte da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), uma equipe da 5ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros Militares foi até o local. A cadela “Manteiguinha” estava aflita, mas sem lesões. Para retirá-la com segurança, foi necessário quebrar uma das paredes.



